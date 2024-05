Detenzione e spaccio di droga: arrestato 19enne

Marijuana e hashish, per oltre mezzo chilo, anche suddivisi in confezioni pronte per essere vendute e oltre 500 euro in contanti, nascosti in uno zaino nella propria abitazione: un 19enne di Nardò arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Incensurato, si trova ora agli arresti domiciliari.

È successo nella serata del 30 aprile scorso a Nardò, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò, durante il servizio di controllo del territorio, intensificato nella zona del centro storico dopo l'episodio dei giorni scorsi che ha visto il ferimento di un tunisino nel corso di una lite, ha fermato il 19enne mentre si avvicinava ad un gruppo di ragazzi.



Durante l'accertamento, nelle tasche del ragazzo, che mostrava segni di nervosismo, gli agenti hanno rinvenuto 11 involucri di marijuana, per un peso di 20 grammi e 5 grammi di hashish, suddivisi in confezioni già pronte per la vendita, oltre a 150 euro in contanti.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nonostante la madre dell'arrestato avesse tentato di ostruire il passaggio agli agenti, il giovane ha consegnato spontaneamente tutta la droga in suo possesso. In uni zaino conservava 260 grammi di marijuana, altri 230 grammi di hashish e 11 bustine di marijuana corrispondenti a 30 grammi materiale per il confezionamento e 400 euro in contanti. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato 310 grammi di marijuana, 235 grammi di hashish e la somma di 550 euro.

Il giovane, incensurato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato arrestato e posto ai domiciliari.