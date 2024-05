Petardi e bombe negli slip per andare a vedere la partita: arrestato

Aveva nascosto negli slip, prima di assistere alla partita di calcio tra Bari e Brescia, petardi e piccoli ordigni di fattura artigianale. A trovarli però sono stati i poliziotti impegnati nei controlli dei tifosi allo stadio san Nicola. L'uomo, un 53enne barese con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi in occasione di manifestazioni sportive. L'episodio risale al pomeriggio di ieri quando gli agenti stavano facendo verifiche alla porta sei dello stadio che dà accesso alla curva nord.

Il 53enne è stato controllato e sono stati così trovati gli ordigni che sono stati sequestrati e che saranno distrutti. L'uomo invece è agli arresti domiciliari.