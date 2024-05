Nascondeva un chilo e mezzo di hashish, cocaina e marijuana: arrestato 24enne

Nascondeva quasi un chilo e mezzo di droga. E con l'accusa di spaccio è stato arrestato un giovane di 24 anni di Melendugno (Lecce). Procedono ininterrottamente i servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti svolti quotidianamente dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. È stato proprio questo il contesto in cui, nel pomeriggio di ieri, i militari della stazione di Melendugno hanno arrestato nella flagranza di reato un giovane 24enne del posto poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione

Nel corso di uno specifico servizio, infatti, i militari hanno proceduto al controllo del giovane che, alla vista della gazzella dell’Arma, ha assunto un atteggiamento sospetto che ha richiamato l’attenzione dei militari. I carabinieri hanno quindi approfondito i controlli, proceduto alla sua identificazione ed immediata perquisizione personale, nel corso della quale, il giovane è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Le operazioni di polizia sono state quindi estese anche nell'abitazione del giovane dove i militari hanno rinvenuto, occultata nella camera da letto, all’interno di uno zainetto, altro stupefacente per oltre 560 grammi di hashish, oltre 800 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle operazioni, il giovane è stato quindi arrestato e, come disposto dal pm di turno presso la procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa circondariale Borgo San Nicola.