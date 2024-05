Elezioni amministrative, le donne elettrici di Ande a confronto con quattro candidati sindaco. Appuntamento il 23 maggio

Come di consueto, a poche settimane dalleedche si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno, A.n.d.e. (Associazione NazionaleElettrici), Sezione di Lecce, organizza untra iSindaco. Tale confronto si inserisce nell'ottica, propria di Ande, di avvicinamento della cittadinanza alle Istituzioni e di sensibilizzazione degli elettori ad un voto sempre più consapevole e partecipato.Il confronto tra i candidati alla carica di primo cittadino della città (Carlo Salvemini, Adriana Poli Bortone, Alberto Siculella e Agostino Ciucci) è in programma per domani 23 maggio alle 18, presso Palazzo Turrisi Palumbo, in Via Marco Basseo 16. Moderatori dell’incontro il giornalista Enzo Magistà e Irene Strazzeri, professore associato di Sociologia generale dell'Università del Salento. «Sarà per gli elettori leccesi un' occasione importante per scoprire i programmi, i progetti e le idee dei quattro candidati» fanno sapere.© RIPRODUZIONE RISERVATA