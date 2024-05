Giuliano Sangiorgi, sorpresa all'asilo della figlia: mini concerto per tutta la classe

Una giornata speciale padre-figlia. Giuliano Sangiorgi ha fatto una sorpresa alla figlia Stella, di 5 anni presentandosi all'asilo nella classe dei “dinosauri”. «A sorpresa, per loro e per me», ha ammesso il cantautore sui social. Sorridente con in mano la chitarra e circondato dai piccoli compagni di scuola della figlia, Sangiorgi ha voluto celebrare con un mini concerto "privatissimo" gli ultimi giorni di scuola dell'asilo prima di cambiare scuola, passando alle primarie.



«Si cambia scuola, si cresce e io volevo farle un regalo, anzi… farmi un regalo: rubare tutta la gioia che prova per la musica una classe di bambini stupendi, puri, che hanno accompagnato mia figlia in questo viaggio fantastico, con maestre che a me, sì proprio a me mancheranno, perché sono state, sono e saranno sempre famiglia», ha scritto in un lungo post social.





Così, prima di partire per le prove del nuovo tour che lo vedrà impegnato con i Negramaro, «sono andato a ricordarmi la bellezza, dove comincia e dove ritorna, a innamorarmi ancora e sempre di quelle piccole cose che la vita, correndo sempre più veloce, crede fa di farci dimenticare… ma non sa che noi non lo permetteremo mai! Grazie Stella, grazie bambini meravigliosi, grazie scuola, che siete lì a ricordarci che c’è sempre un punto da cui ripartire, sempre… e quello è il posto dello stupore!».