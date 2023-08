Ostuni, rubato il furgone con la scenografia: rischia di saltare lo spettacolo dei bimbi

Via con il furgone. Via con l’attrezzatura necessaria, contenuta all’interno. Necessaria per lo spettacolo di questa sera per i bambini in programma ad Ostuni. Un danno economico ingente, ma anche affettivo quello subito oggi ad Ostuni dalla Compagnia teatrale del Piccione, a cui è stato rubato il furgone con l’intera scenografia.

Il furto



Il furto è avvenuto a Torre Pozzelle: qui lungo il litorale di Ostuni si trovavano attori e registi della compagnia, che ritornati al parcheggio dove in precedenza avevano lasciato il mezzo hanno fatto l’amara scoperta.

Immediata è stata la denuncia formalizzata alla stazione dei carabinieri di Ostuni che hanno avviato l’indagine. Contestualmente è partito un lungo appello condiviso da tanti sui social, per sensibilizzare gli autori del furto alla consegna. All’interno del furgone, come viene scritto tra le varie pagine social c’era tutta la scenografia dello spettacolo per bambini “Taro il Pescatore”.



L’evento è in programma nella suggestiva location della Luna del Pozzo nelle campagne della Valle D’Itria tra Ostuni e Cisternino. «Chiediamo a chiunque possa avere anche una piccola info al riguardo di contattarci urgentemente. Se doveste avvistare un cumulo di materiale in legno con 30 mortai in marmo e dell’erba sintetica vi preghiamo cortesemente di contattarci»: questo l’appello che corre via social, così come l’amarezza, lo sdegno e la solidarietà espressa alla compagnia che da oltre 25 anni Teatro del Piccione si occupa di teatro per ragazzi e per tutti. Attraverso la creazione e produzione di spettacoli -alcuni dei quali hanno lasciato il segno nella recente storia del teatro ragazzi italiano- l’organizzazione di rassegne, la promozione della pratica teatrale tramite attività educative e formative. Storie e produzioni che con entusiasmo avrebbero voluto far continuare a conoscere anche ad Ostuni ed in Valle D’Itria.

Ieri però l’imprevisto. Inatteso e che ora rischia di mettere in pericolo non solo l’appuntamento nella Città Bianca. Da qui l’appello condiviso da un’intera comunità, quasi a scusarsi per il gesto.