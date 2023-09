Terribile schianto sulla litoranea. Poi si scopre che è un set cinematografico e scoppia la polemica

Un furgone ribaltato sulla carreggiata. Per terra corpi immobili riversi nel sangue. E poi l'ambulanza, gli agenti di polizia e i volontari della Protezione civile. Uno spaventoso incidente stradale lungo la litoranea di Brindisi, in località Giancola. La gente passa e in poco tempo foto e video diventano virali. Poi la notizia, inaspettata, che si tratta solo di un set cinematografico.

Le riprese

Un'incredibile dimostrazione del potere del cinema è andata in scena questo pomeriggio, poco dopo le 15, lungo la litoranea.

Un incidente stradale, ritenuto reale dagli spettatori che hanno assistito alla scena, si è rivelato essere in pochi minuti una sceneggiatura cinematografica perfettamente orchestrata. L'evento ha portato i curiosi a credere di assistere a un vero disastro, dimostrando il potere della narrazione visiva e della recitazione. Gli attori, accuratamente truccati e vestiti da feriti, hanno recitato con tale realismo che molti spettatori sono stati presi dal panico e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Le sirene delle ambulanze e delle auto della polizia: centinaia i messaggi sui social di gente terrorizzata alla vista di quei corpi sull'asfalto. Il terrore presto si è trasformato in indignazione per la mancata chiusura della strada.

La produzione

Una scena realistica e coinvolgente, senza ombra di dubbio. Obiettivo centrato per la troupe della OzFilm, produzione cinematografiche di Bari impegnata in città nelle riprese del cortometraggio "Bambola" del regista Giorgio Musumeci. La casa di produzione barese dal 2002 realizza cortometraggi, lungometraggi, documentari, videoclip e spot commerciali su tutto il territorio nazionale.