Mola di Bari scelta come set per le riprese del nuovo film con Jean Claude Van Damme. Casting

Mola di Bari si trasforma in set cinematografico: la cittadina pugliese infatti è stata scelta come set per le riprese di «un prestigioso film americano, con la partecipazione di una delle icone più famose di Hollywood», annuncia su Facebook il sindaco Giuseppe Colonna. Si tratta di Jean Claude Van Damme, le riprese dovrebbero iniziare già nal mese di ottobre. I casting infatti si stanno già tenendo a Bari.

L'annuncio del primo cittadino



«Siamo in contatto continuo con la produzione cinematografica per definire tutti i dettagli che nei prossimi giorni condividerò con voi tutti - scrive il sindaco sui social - È importante notare che l'arrivo di una produzione di questo calibro potrebbe comportare temporanei disagi dovuti anche ad alcune modifiche nella viabilità.

Tuttavia, sono convinto che il risultato finale sarà ampiamente compensato dalla visibilità e dalle opportunità che questo film porterà nella nostra comunità. Mola di Bari continua ad essere una scelta per le produzioni cinematografiche, e noi ne siamo entusiasti ed orgogliosi».

Ecco chi è

C’è voluto poco per scoprire che si tratta di Jean Claude Van Damme, noto per le sue interpretazioni nei film di action movie. E sulla stessa lunghezza, a quanto pare, sarà il film girato a Mola ma anche in altri Comuni (in questi giorni i produttori sono in giro per il territorio alla ricerca delle giuste location). Nella trama, sarebbero previste scene di inseguimento, combattimenti, sparatorie, scazzottate e scene connesse. Intanto in questi giorni si cercano comparse e attori per piccoli ruoli. I casting si stanno tenendo a Bari presso la sede dell’accademia dello spettacolo Unika. Le riprese dovrebbero iniziare ad ottobre.