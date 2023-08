Lolita Lobosco, la serie record cerca figuranti: ecco come partecipare e i requisiti

Se siete fan della serie di Lolita Lobosco o se semplicemente avete la passione per il cinema, l'annuncio pubblicato da poche ore della casa di produzione Oz Film è manna dal cielo.

La serie andata in onda su Rai1 con incassi record e ambientata a Bari è arrivata alla terza edizione: si cercano diverse figure con diversi requisiti per girare nuove puntate già da settembre.

I requisiti

Oz Film, per la serie “Le indagini di Lolita Lobosco 3”, prodotta da BiBi Film e Zocotoco, cerca figurazioni e figurazioni speciali residenti in Puglia (no appoggio, no domicilio):

- Uomini e donne, 18/70 anni, di varie origini (europei, asiatici, africani, etc.)

- Bambini e bambine, 6/12 anni, di varie origini (europei, asiatici, africani, etc.) e in particolare: - gruppi musicali (pop, rock e musica classica)

- donne, 18/35 anni, modelle e/o esperte runner

- uomini, 18/35 anni, modelli e/o esperti runner - uomini e donne di origine africana, 20/60 anni - coppia di gemelli, 2/4 mesi, maschietto e femminuccia Inviare la candidatura alla mail figurazioni@ozfilm.it

Il periodo di riprese, in Puglia, è previsto da metà settembre a fine ottobre.