Entrano in masseria per rubare un furgone, ma vengono scoperti. I ladri picchiano il custode

Entrano per rubare un furgone ma, scoperti, picchiano il custode. E’ accaduto in territorio di Fasano. Ad essere presa di mira la masseria “La Macina”. Ignoti si sono introdotti nell’area della struttura per asportare un furgone ma non avevano fatto i conti con il custode che si è accorto di quanto stava accadendo. I malviventi, a questo punto, hanno preso un bastone picchiando il malcapitato dipendente dopo di che si sono impossessati del mezzo e sono fuggiti. Per il custode solo qualche contusione.

Le indagini sono ora condotte dai carabinieri della Compagnia di Fasano che dovranno cercare di capire, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza montate nella struttura, chi possano essere gli autori della rapina. Il mezzo è stato poi ritrovato questa mattina nelle campagne fasanesi.