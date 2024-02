Carabiniere aggredito con un morso al centro commerciale

Un carabiniere è stato aggredito con un morso a Brindisi, nei pressi del centro commerciale 'Le Colonne", ed è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. A quanto si apprende una pattuglia dei militari dell'Arma era intervenuta su richiesta dell'autista in un autobus perché un cittadino straniero privo di documenti, non era in possesso del biglietto e si rifiutava di scendere dal mezzo.

Il morso

I militari hanno provato a calmare l'uomo che, invece, ha aggredito le forze dell'ordine, ferendo con un morso il carabiniere. La posizione dell'uomo ora è al vaglio della magistratura.