Stanco di aspettare, minaccia con la pistola gli operai che stavano facendo manovra col furgonce: arrestato 38enne

Impugnando una pistola ha minacciato due operai che erano intenti a far manovra con il loro furgone e avevano impegnato per pochi secondi la sede stradale, intimando loro di fare presto.

Poi è risalito a bordo della sua auto e con tutta calma, come se nulla fosse accaduto, ha proseguito il suo cammino.

E' accaduto in via Plinio, a Taranto.

Il 'pistolero', un 38enne noto alle forze dell'ordine, è stato successivamente rintracciato dalla Polizia e arrestato.

Il precedente: "Ti sparo in testa"

Durante il controllo, peraltro, ha opposto una strenua resistenza, minacciando ripetutamente gli agenti. Dagli accertamenti è emerso che qualche ora prima si era presentato in un'officina meccanica della zona armato di pistola e aveva affrontato il titolare minacciando di "sparargli in testa" se non avesse restituito una somma di denaro versata dal figlio come anticipo per una riparazione alla sua auto.

L'uomo è stato quindi arrestato per i reati di tentata estorsione, minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata dall'uso delle armi, e porto ingiustificato di pistola. Il 38enne è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, calibro 8, che è stata sequestrata.