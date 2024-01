Incendio nella notte, in fiamme un furgone a Gallipoli

Ancora fiamme nella notte nel Salento: intorno alle 01:15, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce, è intervenuta in via Ungaretti per spegnere un incendio che ha coinvolto un furgone Fiat Ducato adibito al trasporto di persone.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza dell'area. L'incendio non ha provocato danni ad altri mezzi. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'incendio.