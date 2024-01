Tenta una rapina all'ufficio postale, ma il colpo sfuma

Attimi di tensione questa mattina a Ordona, in provincia di Foggia, per una tentata rapina all'ufficio postale del paese. Ad agire è stato un uomo armato di pistola: l'uomo, con il volto coperto, è entrato nella sede della Posta minacciando i dipendenti per farsi consegnare l'incasso.

Il rapinatore, però, non è riuscito nel suo intento ed è fuggito a mani vuote. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini di telecamere di videosorveglianza.