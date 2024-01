Nuovo assalto al postamat: un ordigno fa esplodere uno sportello postamat di Stornara. Indagini sono in corso per risalire a chi abbia piazzato l'esplosivo. I malviventi non sono riusciti a portare via il denaro contenuto all'interno del postamat.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.