Bomba al Postamat e ladri via con il denaro: paura nella notte per l'esplosione

Uno sportello bancomat di Poste italiane è stato fatto esplodere da ignoti questa notte in corso Garibaldi, a Stornarella, in provincia di Foggia, per rubare il denaro contenuto al suo interno. il furto è riuscito.

Ladri via col denaro

Molto probabilmente i ladri sono riusciti a portare via il denaro contante contenuto nell'apparecchio. L'esplosione è stata avvertita dagli abitanti: si tratta infatti di una zona residenziale.

La vetrata è stata pesantemente danneggiata. Le auto e una bicicletta, appoggiata sul muro, non sono state intaccate. Le indagini vengono svolte dai carabinieri.