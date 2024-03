Assalto al bancomat all'alba di oggi: malviventi in fuga. Il bancomat della Banca popolare di Milano che si trova in corso Trinità a Trinitapoli, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle cinque del mattino di oggi. Gli autori del colpo, fuggiti a bordo di un'auto scura, avrebbero inserito del materiale esplosivo all'interno dell'erogatore automatico di banconote, ma non è chiaro se siano riusciti a portare via dei contanti: sono in corso accertamenti da parte del personale della filiale.

Soldi macchiati con inchiostro

Secondo quanto si apprende, i soldi potrebbero essere inutilizzabili in quanto macchiati dall'inchiostro usato per i sistemi di sicurezza. La deflagrazione ha spaventato i residenti della zona. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Non è la prima volta che l'istituto di credito subisce assalti con la cosiddetta tecnica della marmotta: nell'aprile e nel dicembre scorsi infatti, il bancomat è stato già fatto esplodere. Nel primo caso è stata utilizzata della polvere pirica, nel secondo qualcosa non ha funzionato e i banditi sono fuggiti a mani vuote.