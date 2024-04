Bomba al bancomat delle Poste. Ladri in fuga a mani vuote

Una bomba è stata fatta esplodere nella tarda serata di ieri a Trinitapoli, nella Bat, provocando danni al bancomat dell'ufficio postale di via Isonzo. Non è chiaro se il materiale esplodente sia stato inserito nel postamat oppure se sia stato posizionato davanti allo sportello automatico. L'unica certezza è che gli autori del colpo, al massimo quattro persone fuggite a bordo di un'auto scura, sono andati via a mani vuote. L'esplosione ha spaventato chi abita a ridosso dell'ufficio postale. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia, che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri di Bari e i militari del nucleo operativo della compagnia Barletta e della sezione investigazioni scientifiche di Trani.