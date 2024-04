Un ordigno fa saltare il bancomat della sede delle Poste Italiane di Piazza dei Cappuccini a Tricase, in provincia di Lecce. E' accaduto nella notte, attorno alle 3.30. Per fortuna nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per dare il via alle indagini.

Il precedente

Ieri, invece, alcuni malviventi aveva colpito allo stesso modo a Castrignano del Capo, ancora nel basso Salento e a pochi chilometri da Tricase.