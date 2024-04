Allarme bomba a Bari, artificieri sul posto. Un intero isolato bloccato

Allarme bomba a Bari. Dopo i diversi episodi delle scorse settimane, torna la paura. A far scattare l’allarme sarebbe stato il rinvenimento di una valigia abbandonata su via Crisanzio, segnalata da alcuni passanti alla polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale delle volanti, oltre alla polizia locale che sta provvedendo a deviare il traffico.

Un intero isolato della via, tra via De Cesare e via Quintino Sella, è stato interdetto al transito nel tratto compreso. Sul posto anche gli artificieri.