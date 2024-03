Allarme bomba all'Università: paura a Giurisprudenza, gli studenti abbandonano il plesso

Allarme bomba nel pomeriggio di oggi a Palazzo del Prete, sede del dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, in seguito a segnalazione, la polizia di Stato sarebbe intervenuta sul posto con le volanti, gli artificieri e l’unità cinofila. In un primo momento si era parlato di un allarme scattato nel seminterrato dello stabile, che avrebbe portato le persone presenti a ipotizzare il peggio evacuando di loro spontanea volontà il plesso.

Le sedute di laurea in corso sono state attualmente spostate in via Suppa. Al momento non è stato rinvenuto nulla di sospetto, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento