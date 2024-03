Un biglietto che annuncia una bomba anche in stazione a Bari. Valigia sospetta ritrovata a Barletta: artificieri al lavoro

Allarme bomba in più zone della Puglia: controlli sono in corso da parte della polizia anche nella stazione di Bari-Palese dopo il ritrovamento di un altro biglietto che annunciava la presenza di un ordigno non solo nello scalo ferroviario ma anche in una scuola del quartiere a nord di di Bari. Da una prima ispezione svolta, sembrerebbe che l'allarme sia infondato anche se gli agenti della polizia ferroviaria e della scientifica attendono l'arrivo degli artificieri e dei vigili del fuoco.

A Barletta invece, una valigia è stata trovata nell'androne di un palazzo che si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Il rinvenimento ha dato il via alle attività di messa in sicurezza da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo. La circolazione ferroviaria è ancora sospesa tra Bari centrale e Barletta. Sono 12 i Freccia rossa e 6 gli Intercity che al momento hanno subito disagi e per i quali sono stati attivati bus sostitutivi.