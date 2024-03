Allarme bomba in tre stazioni pugliesi: aperta un'indagine per terrorismo. Treni, fino a 5 ore di ritardo: ripresa la circolazione

Mattinata di disagi e terrore in Puglia a causa di allarme bomba a Trani: la circolazione dei treni sulla Bari-Foggia è rimasta sospesa per ore. Disposta la riapertura delle scuole dopo i controlli effettuati dalle forze dell'ordine. Nel pomeriggio la Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza. A quanto si apprende, è ipotizzabile un reato distrettuale, ad esempio il terrorismo. La vicenda è tutta da chiarire e si attendono gli esiti degli accertamenti sul liquido contenuto nei flaconi trovati nel beauty lasciato nella stazione di Trani nel quale erano contenuti anche cavi e un telefonino.

L'allarme è scattato, intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ferroviaria dove all'interno di una valigetta lasciata incustodita, è stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico non precisato della città. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli. Treni in ritardo oltre i 300 minuti, previste cancellazioni parziali e totali

Scuole riaperte

Sono terminate le attività di bonifica nelle scuole di ogni ordine e grado di Trani dopo l'allarme bomba registrato questa mattina e rivelatosi infondato.

Lo rende noto il Comune sui propri canali social spiegando che le attività di controllo svolte dalle forze dell'ordine hanno dato "esito negativo". Così, il sindaco della città Amedeo Bottaro "ha ordinato la cessata efficacia dell'ordinanza di chiusura temporanea" degli istituti scolastici cittadini "firmata questa mattina, disponendo la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città". E' ancora sospesa, invece, la circolazione ferroviaria tra Bari centrale e Barletta perché sono tuttora in corso controlli della polizia in alcune stazioni.

La decisione del sindaco in mattinata

Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha così deciso la sospensione delle lezioni. «A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna», è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune. A lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme. Sono dunque in corso le bonifiche nelle scuole per "consentire l'accesso nei plessi" degli studenti e delle studentesse al termine delle attività delle forze dell'ordine che stanno compiendo verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano e in stampatello con la penna blu e firmato in arabo. Analisi saranno eseguite anche sui filmati delle telecamere di sicurezza della stazione.

Treni fermi e in ritardo

Disagi alla circolazione si registrano ancora da questa mattina a Trani dove le forze dell'ordine sono intervenute per verificare la presenza di un pacco bomba sui binari.

La circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara resta sospesa tra Bari Centrale e Barletta per verifiche delle Forze dell’Ordine lungo il tratto interessato e nelle stazioni di Barletta, Trani e Bari.

I treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità e intercity, stanno subendo cancellazioni parziali, totali e ritardi oltre i 300 minuti.

Tenuto conto delle ripercussioni sul servizio e anche dell’interruzione in atto fra Caserta e Foggia, si invitano i passeggeri a riprogrammare il proprio viaggio fino a nuovi aggiornamenti che avverranno in seguito alla conclusione delle operazioni di verifica da parte delle Forze dell’Ordine. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso le sezioni Infomobilità dei siti web trenitalia.com e rfi.it.

Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio o in alternativa la possibilità di riprogrammarlo.

Treni interessati dai ritardi

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

• FR 8302 Lecce (6:05) - Foggia (8:44)

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25)

• FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8306 Lecce (7:10) - Foggia (9:40)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35785.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35021