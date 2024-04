Il Salento chiama e Roma risponde. L’appello dei sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Salento ai parlamentari del territorio, volto alla costituzione di un fronte istituzionale congiunto per la richiesta di completamento della Bradanico-Salentina, trova una sponda favorevole.

La notizia del mancato inserimento del progetto nell’Accordo di programma del Cipe, giunta a margine della riunione della Conferenza di servizi tenutasi lunedì scorso a Bari, oltre allo sconforto e alla delusione, ha comunque sortito l’effetto di puntare l’attenzione sull’infrastruttura, funzionale allo sviluppo e attesa da oltre quarant’anni. Maggioranza e opposizione, a livello nazionale, uniti nel sostegno e nella finalità, con dei distinguo sulle modalità d’intervento. Lo sottolinea l’onorevole Andrea Caroppo, componente della commissione parlamentare Trasporti, che spazza il campo da fraintendimenti ed iniziative elusive, ed invita a indirizzare gli sforzi su proposte più efficaci.

Le posizioni