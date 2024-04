Bradanico-Salentina, territorio in rivolta: «Basta con questo grande bluff»

Le reazioni ed i commenti del giorno dopo, a mente fredda, tradiscono ancora rabbia e delusione. Perché la sensazione, diffusa, è quella non solo di aver perso del tempo prezioso, ma soprattutto che aspettative e prospettive di un vasto territorio siano state colpevolmente disattese, soffocando le possibilità di sviluppo sociale e commerciale. Una porzione importante di Salento ancora una volta sacrificata e umiliata da scelte che non tengono conto del potenziale industriale, economico, turistico e delle esigenze di un bacino di utenza di centinaia di migliaia di residenti. Il mancato inserimento del progetto di completamento della Bradanico-Salentina, la superstrada Taranto – Lecce, nell’Accordo di programma del Cipe per gli anni 2021-2025, segna di fatto uno stallo più che preoccupante per l’infrastruttura tra le più rilevanti e funzionali della regione.

Le reazioni