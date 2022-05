Libretti postali dormienti, chiusura forzata. Ecco come recuperare i soldi

I libretti postali dormienti saranno chiusi. L'annuncio arriva da Codacons Lecce che invita i titolari dei libretti postali a verificare se rientrino o meno tra quelli sottoposti a chiusura con la conseguente perdita dei soldi depositati. C'è tempo fino al 21 giugno, termine oltre il quale non sarà più possibile recuperare i soldi.

Il Codacons

Dal 21.06.2022 molti libretti cosiddetti dormienti, ovvero non movimentati negli ultimi dieci anni, entreranno nella disponibilità di Consap e saranno definitivamente chiusi.

Poste Italiane nel seguente link: https://buonielibretti.poste.it/.../libretti-dormienti.html indica quali siano i libretti e le posizioni interessate dalla chiusura.

L'avvocato Cristian Marchello, Responsabile della Sede Codacons di Lecce, invita tutti i cittadini a verificare i documenti in loro possesso al fine di recarsi in un ufficio postale prima della fatidica data, effettuando una qualsiasi data oppure rispondendo entro 180 giorni alle comunicazioni che Poste Italiane stanno inviando in questi giorni.

Superato il termine del 21.06.2022, infatti, non sarà più possibile recuperare i soldi per intervenuta prescrizione.

Si tratta, come è evidente, di cifre che nel complesso possono raggiungere anche il miliardo di euro, infatti ad una prima sommaria analisi dei dati presenti sul sito di Poste Italiane le posizioni interessate dalla estinzione potrebbero essere svariate migliaia con importi che potenzialmente potrebbero essere anche molto interessanti calcolando anche i relativi interessi.