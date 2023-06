Furto in oratorio, via con computer e materiale per i ragazzi. La parrocchia: «Restituite tutto»

Avrebbero usato l'impalcatura montata per il rifacimento delle facciate di un immobile vicino, per entrare nell'oratorio San Pio della parrocchia delle sacre stimmate di Andria e portare via il materiale utile alle attività estive organizzate per i ragazzi. È quanto si legge sulla pagina Facebook della chiesa che così denuncia il furto della scorsa notte nel «piccolo spazio dove è custodita la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività oratoriali».

Il furto

Sono stati rubati «computer, microfoni e altro materiale», prosegue il post in cui c'è anche un appello ai ladri «a compiere un gesto di maturità umana e cristiana e restituire quanto sottratto». Quando accaduto «non può lasciarci indifferenti - si legge ancora - il prossimo 27 giugno il prefetto di Barletta-Andria-Trani (Rossana Riflesso, ndr) ha convocato in Comune una conferenza sulla legalità.