Trovato cadavere nella sua casa, è giallo

Giornata della Palme insanguinata a Carmiano, in provincia di Lecce. É giallo sul ritrovamento di uomo morto in casa. La vittima sarebbe stata rinveuta con un coltello piantato nel petto. Il cadavere è stato trovato in una abitazione di via Montenotte, nei pressi dell'antica chiesa dell'Immacolata. Vittima un 87enne, E.T. L'allarme sarebbe stato lanciato da un familiare. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri e i colleghi della scientifica. Sul posto anche il magistrato di turno. Al vaglio degli inquirenti una possibile lite in famiglia, l'uomo viveva con l'anziana moglie. Due ipotesi sulla morte: suicidio o omicidio.

L'allarme

L'allarme è scattato in mattinata e sul posto sono subito piombate le pattuglie dei carabinieri, che hanno isolato la zona, e una ambulanza del 118. L'equipe di pronto intervento non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Gli investigatori dell'Arma, invece, hanno avviato le indagini per venire a capo del caso.