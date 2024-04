Lecce, associazione culturale evade le imposte: accumulati 1,3 milioni di euro

Un'associazione culturale di formazione e promozione di Lecce avrebbe evaso le imposte per due anni, 2019 e 2020, arrivando ad accumulare oltre un milione di euro.

L'associazione, con sede a Lecce, avrebbe perseguito scopi di lucro in contrasto alle finalità previste dallo statuto accumulando corrispettivi non dichiarati al fisco per un totale valutato in 1.300.000 euro. Il rappresentante legale e l'amministratore di fatto dell'onlus sono stati denunciati per omessa dichiarazione, atteso che l'imposta evasa è stata quantificata in oltre 300.000 euro, ammontare superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla normativa in vigore.