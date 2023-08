Schianto tra un furgoncino e uno scooter: un ferito grave in ospedale

È di un ferito grave il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri in via XXV Luglio, angolo via Coniugi Curie, a Torre Santa Susanna. Qui per cause ancora in fase di accertamento, sono entrati in collisione un furgoncino e uno scooter. Ha avuto la peggio il 28enne torrese - G.I. le sue iniziali - che era in sella allo scooter. Illesi invece i due occupanti il furgoncino, dipendenti di un'impresa di pulizie.

I soccorsi

La persona ferita è stata soccorsa da personale del servizio 118 e trasportata in ospedale in codice rosso: in un primo momento al pronto soccorso del Perrino di Brindisi, in seguito al Fazzi di Lecce.

Ha riportato politraumi della strada - diverse fratture - ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche la polizia locale di Torre Santa Susanna. Gli agenti, al comando di Vincenzo Serpentino, sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. In particolare, bisognerà stabilire se sia stata rispettata la segnaletica e nella fattispecie uno "stop" per eventualmente attribuire le responsabilità del caso.