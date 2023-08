Al Nord con il carico di cocaina. Arrestati due corrieri della droga

Due persone di Fasano sono state bloccate a Osio di Sotto, in provincia di Bergamo, con un carico di cocaina. Per entrambi è scattato l’arresto e ora si trovano nel carcere bergamasco. L’arresto dei due presunti corrieri della coca, uno ha 36 anni, l’altro ne ha 50, risale alla scorsa settimana. La notizia, probabilmente in quanto le indagini sono ancora in corso, non è stata ancora ufficializzata dalla Procura della repubblica di Bergamo. Si è già tenuta l’udienza di convalida e i due fasanesi, che al momento sono difesi da un avvocato del foro di Bergamo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Più di due chili di cocaina



All’esito dell’udienza di convalida il gip ha così disposto a carico di entrambi la custodia cautelare in carcere.

La Polizia ha sequestrato 2 chili e 200 grammi di cocaina. Si tratta della sostanza stupefacente che i due fasanesi o erano andati ad acquistare nella Bergamasca per poi venderla sulla piazza fasanese o droga che, partita da Fasano, doveva essere consegnata ad acquirenti lombardi. Allo stato non è possibile dare una risposta a questi interrogativi come ad una serie di tanti altri. Dalla Questura di Bergamo non trapela nulla al momento, neppure i particolari sull’operazione di polizia.



Tra le ipotesi è che i due presunti corrieri fasanesi possano essere stati vittime di un’imboscata ovvero sarebbero stati “venduti” alle forze dell’ordine dalla malavita bergamasca. Non è un’ipotesi campata in aria dato che nel mondo del traffico di stupefacenti fatti del genere sono all’ordine del giorno. Altra ipotesi è che i due presunti corrieri partiti da Fasano alla volta di Bergamo siano rimasti impigliati nelle maglie della rete gettata dagli investigatori per azzerare un gruppo di spacciatori bergamaschi.

La guerra allo spaccio



Da tempo, infatti, la Polizia, al pari delle altre forze dell’ordine, di Bergamo è impegnata in una vera e propria guerra mirata a frenare il fenomeno dello spaccio nella Bassa Bergamasca. A Bergamo i due fasanesi erano giunti con una Ford Fiesta, auto presa a noleggio. La cocaina, almeno questo è quello che è rimbalzato dal capoluogo lombardo, è stata trovata dai poliziotti all’interno del veicolo. Se è vero che i colpi di fortuna esistono, anche per le forze dell’ordine, è molto più verosimile che gli agenti abbiano fermato e perquisito la Fiesta su cui viaggiavano i due fasanesi sapendo già che all’interno dell’utilitaria avrebbero trovato il carico di cocaina. A Fasano, invece, i carabinieri hanno arrestato un 22enne fasanese di buona famiglia. Una pattuglia dell’Arma ha fermato il giovane mentre era al volante della sua Fiat 500 nel centro cittadino. Perquisendo il mezzo i carabinieri hanno trovato un bel po’ di hashish e di marijuana oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Trovate le sostanze stupefacenti all’interno del veicolo la perquisizione si è poi estesa all’abitazione del 22enne.



In casa del giovane i militari hanno trovato altra droga. Così il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, così come disposto dal pm di turno in Procura a Brindisi, è stato collocato ai domiciliari.