Incendio nella notte: a fuoco un vagone in disuso

Vagone in disuso dato alle fiamme nella stazione di Copertino. L'incendio accaduto pare la notte scorsa, è stato segnalato questa mattina da alcuni cittadini che hanno allertato i carabinieri della locale tenenza e il sindaco della città, Sandrina Schito.

Le indagini



Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Secondo una prima ricostruzione l'incendio potrebbe avere natura dolosa. Indagini affidate alle forze dell'ordine.

La vecchia carrozza distrutta dalle fiamme, ferma sui binari da diversi anni, non rientra tuttavia nei vagoni storici utilizzati dall'associazione Casello 13 per la rievocazione della Shoah.