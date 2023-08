Salento, fiamme alle auto in carrozzeria: ripresi dalle telecamere

Si intrufolano nel cortile di una carrozzeria e appiccano un incendio, distruggendo due auto. È caccia agli individui che, nella tarda serata di sabato, hanno dato fuoco a due vetture nell’area esterna di un’autocarrozzeria di Ruffano, nel Salento. Le telecamere hanno ripreso l’intera scena e hanno immortalato i movimenti di due persone.

Forzata la recinzione

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, intorno alle 22 qualcuno ha forzato la recinzione del cortile esterno dell’attività - che si trova su via Guglielmo Marconi, la strada che collega il paese a Casarano - e ha fatto partire un incendio che, in pochi minuti, si è propagato a due auto parcheggiate nella zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi, impedendo così al fuoco di propagarsi ad altre auto parcheggiate nel cortile e agli immobili dell’autocarrozzeria, intestata ad un artigiano di 53 anni del posto. Dopo le operazioni di bonifica, sono iniziate le indagini da parte dei pompieri e dei carabinieri della stazione di Ruffano per scoprire le cause del rogo e accertare eventuali responsabilità. La conta dei danni è ancora in corso, ma è certamente di alcune migliaia di euro. Non ci sono dubbi, invece, sul fatto che l’incendio sia stato di natura dolosa.

Pare, infatti, che il circuito di videosorveglianza dell’autocarrozzeria abbia ripreso due individui nell’atto di versare del liquido infiammabile nel cortile. Le registrazioni sono state acquisite dai militari, che ora le stanno analizzando per cercare di individuare i due sconosciuti. Gli uomini dell’Arma hanno anche ascoltato il proprietario dell’attività, per cercare di comprendere se qualcuno, di recente, lo abbia minacciato o se ci siano stati episodi particolari che possano essere collegati a quanto avvenuto.