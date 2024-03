L'auto resta bloccata nel passaggio a livello con il treno in arrivo: paura in Salento

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi aper un automobilista rimasto bloccato con l’auto tra le sbarre del passaggio livello, in zona. L’episodio, segnalato da un utente sulla pagina facebook “sei di Copertino se”, si è registrato poco dopo le 17.30. L’uomo è sceso dalla sua Fiat Punto per chiedere aiuto, e provare a segnalare l’ostacolo al treno in transito. Il conducente della locomotiva, compreso il pericolo, ha rallentato evitando così problemi più gravi. Sull’episodio, ed eventuali responsabilità, sono in corso gli accertamenti della polizia locale. A Copertino però non è il primo episodio di questo tipo: la mattina del 2 marzo uno scuolabus comunale carico di scolari era rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello nei pressi dell’intersezione con le vie Firenze-Sciarpo-Galatina.Intanto sulla questione è stato acceso un faro in Prefettura a Lecce, con il sindaco Sandrina Schito, che nei giorni scorsi ha partecipato ad un tavolo sulla sicurezza urbana, in cui ha dialogato con il prefetto Luca Rotondi, i dirigenti delle Fse, forze dell’ordine, vigili del fuoco e 118.