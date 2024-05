The Prison protagonista a Roma nei campionati italiani di pesistica olimpica

The Prison di Copertino, scuola di pesistica olimpica da anni impegnata nella promozione degli sport di forza, tra le società protagoniste nelle finali dei campionati Italiani di pesistica olimpica under 15. La manifestazione si è svolta il 20 e 21 aprile al centro sportivo dell’Esercito a Roma. Gli atleti salentini hanno lavorato duramente e con tenacia hanno conquistato un posto per gareggiare tra i più forti d’Italia, ottenendo importanti risultati.

Giosuè Rasom, categoria 81 kg, Campione Nazionale Italiano con 207 kg totali chiusi (92 di strappo e 115 di Slancio); Davide Cosimo Epifani, categoria 61 kg, Campione Nazionale Italiano con 181 kg totali chiusi (81 di strappo e 100 di slancio), Alexander Caruso, categoria 96 kg, medaglia di Bronzo Italiana con 98 kg totali chiusi (44 di strappo e 54 di slancio) e Claudia Martino, categoria 64 kg, sesta classificata Nazionale con 110 kg totali chiusi (50 di strappo e 60 di slancio).

Soddisfatti delle performance i tecnici della società sportiva di Copertino. «Abbiamo raggiunto risultati di grande rilievo all’interno della Federazione Italiana Pesistica Olimpica, che consentono alla società di posizionarsi al primo posto tra i team maschili under 15.

Un anno di duro lavoro che è stato ripagato in pieno, un anno pieno di soddisfazioni».