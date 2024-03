Lotto, premiata la Puglia: vincite per 60mila euro tra Lecce, Brindisi e Taranto

Il Lotto regala alla Puglia un boom di vincite pre-pasquale. Nel concorso di giovedì 28 marzo.

Tutte le vincite

A Fasano in provincia di Brindisi, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 8-13-69 sulla ruota Nazionale. A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, vinti 15.875 euro in seguito ai numeri 47-54-62 sulla ruota di Palermo. A Martina Franca, in provincia di Taranto, vinti 10.869,57 euro grazie al Simbolotto sulla ruota di Firenze, in seguito a una giocata di un solo euro.

Da segnalare anche due vincite in provincia di Lecce, una da 7.500 euro a Salice Salentino e una da 6.225 euro a Copertino.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro, per un totale di 316 milioni da inizio anno.