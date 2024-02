Lotto, Puglia fortunata: nel Salento la vincita più alta di venerdì

Puglia fortunata anche nel weekend appena trascorso: tre vincite al Lotto tra Lecce e Taranto, con la più alta della giornata registrata proprio nel Salento.

Nel concorso di venerdì 23 febbraio, come riporta Agipronews, a Copertino, in provincia di Lecce, è stata centrata la vincita più alta di giornata: 65mila euro con una giocata da appena 3,50 euro.

Proprio a Lecce, invece, è arrivata un’altra vincita importante nel concorso di sabato 24 febbraio: 14mila euro grazie alla combinazione 7-8-9 sulla ruota Nazionale.

L'altra vincita a Taranto

A Taranto, poi, un fortunato giocatore ha messo in tasca 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 11,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 192,1 milioni di euro da inizio 2024.