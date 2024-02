Puglia fortunata al gioco, vincita da 45mila euro a Ischitella

Puglia fortunata al gioco del Lotto: 45mila euro la vincita a Ischitella, in provincia di Foggia. Nella località pugliese, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 32-34-44 sulla ruota di Firenze. Da segnalare anche una vincita da 15.750 euro a San Nicandro Garganico, sempre in provincia di Foggia, in seguito al terno

24-64-73 sulla ruota di Palermo, e una vincita da 7.500 euro a Taranto. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,1 milioni di euro, per un totale di 172 milioni da inizio anno.