Sono 14 le discariche in attività in Puglia che la Regione sottoporrà a valutazione per decidere sulla eventuale chiusura. Oggi la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la selezione delle operazioni per la chiusura degli impianti di discarica, con la presa d'atto della definizione dell'ordine di priorità degli interventi e dell'elenco dei siti. Tra le discariche da valutare c'è anche quella di contrada Martucci, a Conversano.