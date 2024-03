Scuolabus bloccato tra le sbarre del passaggio a livello: paura a bordo, sospeso l'autista

Un grande spavento quello vissuto dai piccoli studenti di Copertino il cui scuolabus, venerdì mattina attorno alle 8, è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello. I ragazzini erano diretti verso il comprensivo "Gianserio Strafella".

Bus bloccato sui binari: l'allarme

L'allarme lanciato subito alla stazione ferroviaria ha permesso all'autista di posizionare il bus in modo che il treno potesse ugualmente passare senza causare danni e la giornata si è conclusa senza nessun ferito. I genitori, però, si sono molto lamentati per quella che poteva diventare una vera tragedia. anche perché l'autista del bus in passato sarebbe stato segnalato perfché visto sfrecciare ad alta velocità tra le strade del paese.

Sospeso l'autista

Immediatamente la sindaca Sandrino Schito ha preso provvedimenti: nei confronti dell'autista è stato avviato un procedimento disciplinare ed è stata chiesta anche la sua immediata sostituzione del conducente.

Sono partiti tutti gli accertamenti, compresi gli esami tossicologici.