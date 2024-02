Pronto soccorso in affanno, pazienti in attesa e ambulanze ferme: mancano i posti per i ricoveri

Pazienti in attesa, pronto soccorso sovraffollato e ambulanze che restano piene perché di posti liberi per il ricovero non ce ne sono. È l’immagine in sofferenza del reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale “San Giuseppe” a Copertino, tornato sotto pressione per i numerosi accessi degli ultimi periodi, spesso legati ai ricoveri di soggetti cronici, anziani influenzati e pazienti trasportati dal 118 per traumi da codice giallo e arancione. Attese e ritardi nell’assistenza sanitaria che si incastrano nelle carenze numeriche degli organici di medici, infermieri e oss, e finiscono sempre più spesso per scatenare reazioni violente di utenti o loro familiari. Aggressioni non giustificabili, che producono terrore in corsia e vetri in frantumi: l’ultimo episodio registrato nella tarda mattinata di mercoledì scorso con un paziente che ha prima aggredito verbalmente i sanitari e poi sfondato il vetro di una finestra con un pugno.