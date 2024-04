Incidente in bici lungo la litoranea, 50enne cade e sbatte la testa: ricoverato in rianimazione

Una passeggiata in bicicletta si è trasformata in un drammatico incidente, per padre e figlia, questa mattina lungo la litoranea che da Novaglie conduce a Santa Maria di Leuca. L'uomo caduto dal mezzo a due ruote ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto, rimediando un grave trauma cranico. Secondo sommarie ricostruzioni dell'episodio, il 50enne avrebbe perso il controllo del manubrio della bici per evitare l'impatto sulla figlia che nel precederlo era caduta anche lei.

I soccorsi

L'uomo, soccorso da alcuni automobilisti in transito, è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti d'urgenza sul posto.

Constatate le gravi ferite riportate dal ciclista 50enne, si è quindi reso necessario il ricovero in codice rosso all'ospedale di Tricase, nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata. Per la bambina, solo tanta paura.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono affidate alle forze dell'ordine.