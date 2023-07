Prende una buca e cade rovinosamente sull'asfalto: ciclista in ospedale

Prende una delle sei buche presenti sul manto stradale e finisce in ospedale. Brutta avventura per un uomo di Tricase che è incappato in una buca presente sull'asfalto mentre procedeva a bordo della sua bicicletta ed è rimasto ferito in modo serio.

I soccorsi

L'impatto con l'asfalto gli ha provocato diverse escoriazioni sul corpo e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. Il fatto è accaduto all'ingresso della città, precisamente in via Luigi Galvani (nei pressi della Conad), intorno alle ore 17,30. Immediato è stato l'intervento di un amico che ha provveduto a portare il malcapitato presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Panico di Tricase