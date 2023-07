Il Salento brucia: incendio durato sei ore divora macchia e pinete

Il Salento brucia: un grosso incendio ha interessato dalla tarda mattinata il litorale.

In fiamme per sei ore la zona tra Frigole e San Foca, in provincia di Lecce. In un'area lunga 15 chilometri sono andati bruciati circa 10 ettari di macchia e pinete. Gravi danni anche ad un campo da golf la cui cabina elettrica è stata inghiottita dalle fiamme.

Ad avere ragione del rogo che pare essere stato innescato in 5-7 punti, da terra e con 15 mezzi, sono state 30 unità tra operatori antincendio incendio Arif (agenzia regionale opere irrigue e forestali), Carabinieri forestali, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari.