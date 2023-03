Traffico bloccato e disagi: c'è una grossa "voragine" in via Leuca. Disagi alla circolazione

Traffico bloccato e disagi: una "voragine" si aperta in via Leuca all'altezza di via Pordenone. Un cedimento dell'asfalto che ha provocato una grossa buca pericolosa sia per i pedoni che per le auto.

L'asfalto ha ceduto già nella serata di ieri - 8 marzo - e nella giornata di oggi si è proceduto a mettere in sicurezza il tratto stradale coprendo la voragine. Per effettuare i lavori si è reso necessario bloccare il traffico con non pochi disagi alla circolazione.