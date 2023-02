Si apre una voragine nell'asfalto, "inghiottito" un camion

Attimi di paura questa mattina in via Asmara a Copertino, per una voragine che si è aperta nell'asfalto, in corrispondenza di un camion parcheggiato. Il mezzo pesante è precipitato dentro la grosso buca con la ruota anteriore sinistra, poggiandosi lato guidatore sull'immobile adiacente. Per fortuna il crollo stradale non ha causato feriti.

Cause in corso di accertamento



Sul posto si è reso necessario l'intervento della Polizia locale di Copertino, coadiuvata dai tecnici del comune e di Arca sud, per la verifica della stabilità dell'edificio e dell'intera via. In corso di accertamento le cause che hanno portato allo sfaldamento del tratto stradale.