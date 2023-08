Travolge un ciclista e non si ferma a soccorrerlo, caccia al pirata della strada. La vittima è in ospedale in codice rosso

Ha investito un ciclista e si è dato alla fuga. E ora a Taranto è caccia al pirata della strada, mentre il ferito è stato condotto in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina nei pressi di via Cesare Battisti. Sul posto, oltre al 118 ch ha soccorso la vittima, gli agenti della Polizia e le pattuglie dei Vigili Urbani.

L'incidente

Il grave episodio si è verificato questa mattina poco dopo le sette.

Una macchina ha travolto il ciclista che è precipitato rovinosamente sul selciato. Il conducente ha continuato la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivate le volanti della Polizia e una ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso lo sfortunato ciclista che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La Polizia ha avviato le indagini per ricostrure la dinamica dell'incidente e rintracciare l'automobilista che è fuggito. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.