Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Racale: non si ferma all'incrocio e colpisce un'altra auto che si ribalta, poi scappa. Due feriti. Ora è caccia al pirata della strada. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere per verificare l'esatta dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri - 10 agosto - a Racale in via Mantova.

Secondo un prima ricostruzione un'auto, che poi è scappata, uscendo da un incrocio, avrebbe colpito una Opel Grandland in transito. Nell'impatto l'auto si è ribaltata, mentre il pirata della strada scappava. A bordo un famiglia di quattro persone soccorsa poi dai medici del 118. Marito e moglie sono stati ricoverati all'ospedale di Casarano. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurzza il mezzo.