Investito e ucciso da un'auto pirata: muore un medico neurologo. Caccia all'automobilista fuggito dopo lo schianto

E' originario del Brindisino il motociclista investito e ucciso da un'auto pirata ieri a Roma. L'incidente mortale si è verificato ieri mattina attorno alle 8.30 in via Casale di San Pio, zona Aurelia.

La vittima

A perdere la vita un medico neurologo originario di Torre Santa Susanna, che viaggiava a bordo della sua moto. Il nedico, Giancarlo Zito, aveva 51 anni. Il conducente dell'auto contro cui si è schiantata la moto si è dato alla fuga e sono tuttora in corso le ricerche del pirata della strada.

Il dolore nel paese

Il medico aveva mantenuto stretti legami con la Puglia: aveva uno studio anche a Torre, dove veniva una volta al mese per visitare i suoi pazienti e per trovare l’anziano padre, rimasto vedovo qualche anno fa.

Zito lascia la moglie e due figlie in giovane età. Di lui i compaesani scrivono che “resterà nel cuore e nella mente di chi è stato in grado di conoscere, riconoscere e ammirare il suo garbo, la sua professionalità, la sua buona educazione, il suo indiscutibile valore come medico, le sue doti empatiche, la sua umanità, la sua capacità innata di infondere fiducia nella scienza e negli uomini di scienza”.

Giancarlo Zito, la vittima

I soccorsi

I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo che però era ormai deceduto. Una testimone avrebbe riferito agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, di aver visto una donna alla guida dell'auto per la quale sono state immediatamente lanciate le ricerche.