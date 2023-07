Cade dalla bici dopo l'incidente con l'auto: morto dopo il ricovero

Morto nella notte in ospedale, il 98enne Umberto Marzano, vittima di una caduta in bici, forse a causa di un incidente con un’autovettura, avvenuta domenica scorsa, tra via del Mare e via Leopardi, a Lecce.

Peggiorato e poi morto in ospedale

Un peggioramento improvviso delle condizioni di salute, a causa pare di alcune complicanze, ha comportato la morte dell’anziano, molto noto in città per il passato da farmacista, nonostante nelle ore successive al ricovero in ospedale le sue condizioni cliniche fossero stabili e non lasciavano presagire il tragico epilogo.

Le indagini



Sul giallo dell’incidente indagano i carabinieri e gli agenti di polizia locale intervenuti domenica mattina, intorno a mezzogiorno, per i rilievi.

L’accertamento degli investigatori dovrà far luce, secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze, su un presunto incidente stradale tra una vecchia utilitaria e la bici con in sella l’uomo, che avrebbe poi causato la caduta rovinosa sull’asfalto del 98enne.